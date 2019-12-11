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ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.35% بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 03:22 م
ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.35% بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.35% رابحاً 5.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1555.16 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.5 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 24.78% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.96%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.71%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%.
 
وهبط قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.76% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 3.53%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.07% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.22%.
 

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