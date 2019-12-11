إصابة 3 من أسرة واحدة بحالة اختناق نتيجة استنشاق غاز من السخان بالمنصورة

أصيب ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بحالة اختناق بالمنصورة، جراء تسريب غاز من سخان المياه.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم اول المنصورة من مستشفى الطوارئ، بوصول كلا من مصطفى احمد مصطفى 45 سنة، موظف صيانة بشركة الكهرباء، وزوجته نسرين 37 سنة ربة منزل، وابنتهم روان طالبة 18 سنة، ويقيمون بحوض ابو الليل التابع لدائرة القسم، مصابين بحالة اختناق نتيجة استنشاق غاز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبسؤالهم أكدوا بأن حال تواجد الأول بحمام المنزل شعر بحالة إغماء نتيجة استنشاق غاز من سخان المياه، وحال قيام الثانية والثالثة إخراجه من الحمام أصيبوا بإغماء، ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى الحادث.