إحصائية رسمية.. 8952 محررا شخصيا وعينيا مشهرة من يوليو حتى سبتمبر 2019

كتب إبراهيم قاسم

أصدرت مصلحة الشهر العقارى، إحصائية رسمية بعدد المحررات المشهرة بمأموريات ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق ، خلال 3 شهور هى يوليو وأغسطس وسبتمبر 2019، والتى بلغ إجماليها ما يقرب من 8952 محررا شخصى وعينى.

وتضمنت الإحصائية التى أعدتها مصلحة الشهر العقارى، أن عدد المحررات المشهرة بشكل شخصى خلال شهر يوليو بلغت 2112 محررا، وخلال أغسطس بلغت 1880 محررا، وخلال سبتمبر بلغت 2344 محررا، بينما بلغ عدد المحررات المقيدة فى السجل العينى الخاص بتسجيل العقارات فى يوليو 1267 محررا، وفى أغسطس بلغت 513، وفى سبتمبر بلغت 836، ليصل عدد المحررات المشهرة شخصى وعينى فى 3 أشهر 8952 محررا.