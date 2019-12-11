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أمريكا تفرض عقوبات جديدة على شركة طيران إيرانية بسبب نشر أسلحة دمار شامل

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 06:56 م
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على شركة طيران إيرانية بسبب نشر أسلحة دمار شامل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز

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فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات جديدة على أكبر شركة طيران فى إيران وعلى قطاع الشحن الإيرانى بتهمة نقل مساعدات فتاكة من إيران لليمن ونشر أسلحة للدمار الشامل.

 

وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو للصحفيين إن واشنطن استهدفت ثلاثة وكلاء مبيعات عامة لشركة ماهان إير بسبب الدور الذى تلعبه شركة الطيران فى نشر أسلحة الدمار الشامل.

 

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه تم أيضا إضافة شبكة شحن إيرانية لقائمة سوداء بسبب تورطها فى تهريب مساعدات فتاكة من إيران لليمن نيابة عن الحرس الثورى الإيرانى وفيلق القدس التابع له.

 

وتأتى العقوبات الجديدة بعد أيام فقط من تبادل للأسرى مطلع الأسبوع بين الولايات المتحدة وإيران فى تعاون نادر منذ تصاعد التوتر بينهما عقب انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى المبرم مع إيران عام 2015.

 


مايك بومبيو

أمريكا

إيران

الدمار الشامل

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