أحد لصوص السيارات يعترف: سرقت 20 سيارة.. ولهذا السبب اخترت منطقة الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم ضبطه بتهمة سرقة محتويات السيارات، من هواتف محمولة ومبالغ مالية، أنه ارتكب ما يقرب من 20 واقعة سرقة، وأشار إلى اختياره شوارع مدينة الشيخ زايد لارتكاب جرائمه، لكون السيارات المسروقة مملوكة لأثرياء، ويتركون بها متعلقات ثمينة.

وأرشد المتهم عن 20 هاتف محمول ومبلغ مالى مسروق، تم ضبطهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط " أشرف. م " عاطل، سابق اتهامه فى عدة قضايا سرقة، ومقيم بالوراق، فى سرقة محتويات السيارات المركونة بالشوارع.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد من السرقات، وأرشد عن المسروقات، وذكر أنه يستخدم أسلوب كسر الزجاج في سرقة السيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.