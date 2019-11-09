8 مشاكل صحية شائعة تتعرض لها فى الشتاء.. تعرف عليها

كتبت أمل علام

كشف موقع "boldsky" أنه خلال أشهر الشتاء نحمى أنفسنا من الرياح الشديدة من خلال ارتداء الملابس الشتوية، وتناول المشروبات الساخنة لتدفئة أنفسنا، ولكن بغض النظر عن مدى حمايتنا من البرد فإن معظمنا يصاب بالمرض فى فصل الشتاء.



مشاكل البرد

وتعد نزلات البرد والإنفلونزا من الأمراض التى يميل معظم الناس إلى الإصابة بها، وهذا يرجع إلى حقيقة أن فيروس الإنفلونزا يعيش بشكل أفضل فى المناخ البارد والجاف.



مشاكل البرد فى الشتاء

تعرف على أهم المشاكل الصحية السائدة فى فصل الشتاء..

1. البرد والإنفلونزا

هى مشاكل صحية شائعة خلال فصل الشتاء، يعد فيروس" Rhinovirus" هو الفيروس الأكثر شيوعًا وهو المسئول عن البرد، لأنه ينتشر بسرعة أكبر في درجات الحرارة المنخفضة، أيضا فإن فيروس الإنفلونزا ينتشر بسرعة البقاء وسهولة في الهواء البارد والجاف، إن درجات الحرارة الباردة تجعل الفيروس أطول في الهواء من درجات الحرارة الدافئة والرطبة.

2. القروح الباردة

القروح الباردة هى بثور مملوءة بالسوائل تتطور على الشفاه وحولها، هذه الأسباب ناجمة عن فيروس الهربس البسيط (HSV-1)، وهي أكثر عرضة للظهور خلال فصل الشتاء، يحرم الهواء البارد الرطوبة من جلدك، مما يجعل بشرتك عرضة للفيروس.

3. الاكتئاب الموسمى

يكون للاكتئاب الشتوي تأثير على بعض الأشخاص الذين يقال إنهم يسببون الاكتئاب الموسمي، ويسمى أيضًا الاضطراب العاطفي الموسمى، أيام الشتاء أقصر، وبالتالى فإن الناس أقل تعرضًا لأشعة الشمس، وهذا يعطل الساعة الداخلية للجسم، ويسبب انخفاضًا فى مستويات السيروتونين، مما يؤدى إلى الشعور بالاكتئاب.



8 مشاكل تحدث لك فى فصل الشتاء

4. الربو

تؤدى درجات الحرارة المنخفضة إلى ظهور بعض أعراض الربو مثل السعال والصفير، الأشخاص الذين يعانون من الربو يجدون صعوبة في فصل الشتاء البارد بسبب التنفس في الهواء الجاف الذى يؤدى إلى تفاقم أعراض الربو، وفقا لدراسة نشرت في PLOS One، كانت هناك زيادة فى دخول المستشفى للربو خلال أشهر الشتاء، وجدت دراسة أخرى أن ما يصل إلى 82% من المصابين بالربو يعانون من ضيق في التنفس في فصل الشتاء.

5. برودة الأطراف

مشكلة صحية شائعة أخرى خلال فصل الشتاء، حيث إن التعرض لدرجات الحرارة الباردة الشديدة يؤدي إلى حدوثها، وهو نوع من الإصابات الناجمة عن التجمد الذى يؤدى إلى برودة الطبقة العليا من الجلد وبعض الأنسجة، يحدث عادة في الأصابع والأذنين وأصابع القدم والأنف.

6. مشاكل فى القلب

يمكن أن تزيد درجات الحرارة الباردة من خطر الإصابة بنوبة قلبية عندما تكون في الخارج في البرد، يعمل قلبك بشكل أسرع للحفاظ على الدفء مما يؤدى إلى زيادة في ضغط الدم، ووفقا لدراسة نشرت في JAMA Cardiology فإن حوالي 274 ألف شخص يعيشون في السويد كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية خلال الأشهر الباردة.

7. انخفاض حرارة الجسم

يحدث انخفاض حرارة الجسم عندما يكون هناك انخفاض فى درجة الحرارة، ويبدأ الجسم فى التباطؤ وغير قادر على إنتاج الحرارة الكافية للحفاظ على الدفء، هذا يؤدى إلى الارتعاش والارتباك والتعب وحتى الموت.

8. مرض "رينود" فى الطقس البارد

مرض رينود أو ظاهرة رينود شائعة إن ضيق الأوعية الدموية هو الذى يجعل الأصابع، أو أصابع القدم تتحول إلى اللون الأزرق، تصبح الأصابع وأصابع القدم باللون الأزرق والأحمر وتبدأ فى الوخز، مما يجعل يديك وقدميك تتجه نحو التشنج، وعادة ما يؤثر على الأشخاص الذين يعيشون في المناخ البارد.