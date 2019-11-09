وزير الداخلية اليمنى يطالب الأجهزة الأمنية بالجاهزية للعمل على استقرار الاوضاع

عدن أ ش أ

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمنى أحمد الميسرى، اليوم السبت، بمدينة الغيضة محافظة المهرة، اجتماعاً للجنة الأمنية بالمحافظة، للاطلاع على أوضاع واحتياجات المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه فى الاجتماع الذى حضره الأمين العام للمجلس المحلى بالمحافظة سالم نيمر ووكلاء المحافظة صالح عليان وحسين المسعدى وزين العابدين خودم، ومدير شرطة المهرة العميد مفتى صمودة، وقائد محور الغيضة واللواء 123 مشاة اللواء الركن عبدالله منصور ، وقائد اللواء 137 مشاة العميد محمد محمد القاضى وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، استمع نائب رئيس الوزراء من قادة الوحدات العسكرية والأمنية الى سير العمل والصعوبات والاحتياجات الملحة للارتقاء بالعمل ورفع الجاهزية واليقظة.

وأشاد وزير الداخلية اليمنية بجهود القوات العسكرية والأمنية بالمهرة رغم الانقلاب والحرب وشحة الإمكانيات..مثمناً جهود السلطة المحلية وقيامها بدورها فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

وأكد الميسرى أهمية التنسيق الإيجابى مع المملكة العربية السعودية، مشددا على أهمية ممارسة كل الجهات لصلاحياتها وفقا للقانون والدستور، لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون لتقوية أداء مؤسسات الدولة لتأدية واجبها وضرورة تلافى بعض الاشكاليات.

وشدد على أهمية تظافر الجهود والتعاون المجتمعى مع السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية والعسكرية للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار، مشيداً بتكاتف أبناء المهرة ووقوفهم إلى جانب الشرعية ومؤسسات الدولة.