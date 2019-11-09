سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 06:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الداخلية اليمنى يطالب الأجهزة الأمنية بالجاهزية للعمل على استقرار الاوضاع

السبت، 09 نوفمبر 2019 06:05 م
وزير الداخلية اليمنى يطالب الأجهزة الأمنية بالجاهزية للعمل على استقرار الاوضاع عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمنى أحمد الميسرى، اليوم السبت، بمدينة الغيضة محافظة المهرة، اجتماعاً للجنة الأمنية بالمحافظة، للاطلاع على أوضاع واحتياجات المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه فى الاجتماع الذى حضره الأمين العام للمجلس المحلى بالمحافظة سالم نيمر ووكلاء المحافظة صالح عليان وحسين المسعدى وزين العابدين خودم، ومدير شرطة المهرة العميد مفتى صمودة، وقائد محور الغيضة واللواء 123 مشاة اللواء الركن عبدالله منصور ، وقائد اللواء 137 مشاة العميد محمد محمد القاضى وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، استمع نائب رئيس الوزراء من قادة الوحدات العسكرية والأمنية الى سير العمل والصعوبات والاحتياجات الملحة للارتقاء بالعمل ورفع الجاهزية واليقظة.

وأشاد وزير الداخلية اليمنية بجهود القوات العسكرية والأمنية بالمهرة رغم الانقلاب والحرب وشحة الإمكانيات..مثمناً جهود السلطة المحلية وقيامها بدورها فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

وأكد الميسرى أهمية التنسيق الإيجابى مع المملكة العربية السعودية، مشددا على أهمية ممارسة كل الجهات لصلاحياتها وفقا للقانون والدستور، لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون لتقوية أداء مؤسسات الدولة لتأدية واجبها وضرورة تلافى بعض الاشكاليات.

وشدد على أهمية تظافر الجهود والتعاون المجتمعى مع السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية والعسكرية للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار، مشيداً بتكاتف أبناء المهرة ووقوفهم إلى جانب الشرعية ومؤسسات الدولة.

 


وزير الداخلية اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

الحوثيين

العنف فى اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة