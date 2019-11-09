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"من محل صغير لسوبر ماركت".. شاهد كيف حقق محمد حلمه مع جهاز المشروعات

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:42 ص
"من محل صغير لسوبر ماركت".. شاهد كيف حقق محمد حلمه مع جهاز المشروعات من محل صغير لسوبر ماركت

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كأغلب المناطق الأن، أصبح وجود سوبر ماركت فى كل شارع أحد الخدمات الأساسية، وأصبح كثيرون يبحثون عن طريقة لتنفيذ ذلك المشروع، ولكن بشكل احترافى جديد، يشبه فى طريقه عمله المحال التجارية الكبيرة.

لكن "محمد محمود"، استطاع بسهولة كبيرة تحويل ذلك الحلم إلى حقيقة، من خلال جهاز دعم وتنمية المشروعات الصغير، والذى حصل منه على قرض مادى استطاع به أن يفتح سوبر ماركت به كافة السلع الغذائية فى إحدى أحياء مدينة 6 أكتوبر.

 

ويرصد التقرير التالى كيف استطاع محمد محمود أن يحول حلمه إلى حقيقة، وأن يحصل على أكثر من قرض من جهاز تنمية ودعم المشروعات الصغيرة لإنجاح مشروعه.

 

 


من محل صغير لسوبر ماركت

سوبر ماركت

محل صغير لسوبر ماركت

جهاز دعم وتنمية المشروعات الصغير

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