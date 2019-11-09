مصرع مواطن صدمته سيارة نقل بالطريق الزراعى فى طوخ

لقي مواطن، يبلغ من 38 عاما، مصرعه حيث صدمته سيارة نقل أثناء قيادته دراجة نارية على الطريق الزراعى أمام قرية دندنا بطوخ القليوبية بسبب الشبورة تم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ وتولت النيابة التحقيق.

وكان العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ بالقليوبية، تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى بطوخ أمام قرية دندنا دائرة المركز بين سيارة نقل ودراجة نارية ومصرع قائد الدراجة النارية.

انتقل المقدمان أحمد سامى رئيس مباحث المركز وأحمد على رئيس وحدة المرور طوخ وتبين وفاة مراقب صحى بإحدى الشركات أثناء قيادته دراجة نارية صدمته سيارة نقل بسبب الشبورة وتم نقل الجثة للمستشفى وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها.