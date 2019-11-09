ماهو السرطان وكيف تتكون الأورام فى الجسم؟..تعرف على طرق انتشاره

كتبت هند عادل

كثيرا ما نسمع يوميا عن إصابة شخص ما قريب أو صديق بمرض السرطان وظهورة فى اى عضو بالجسم، ولكن السؤال الهام ماهو السرطان؟.

يمكن أن يبدأ السرطان في أي مكان تقريبًا في جسم الإنسان، والذي يتكون من تريليونات من الخلايا، عادة ، تنمو الخلايا البشرية وتنقسم لتكوّن خلايا جديدة حيث يحتاجها الجسم عندما تكبر الخلايا أو تتلف ، تموت ، وتحل خلايا جديدة مكانها.

وعندما يتطور السرطان ، تنهار هذه العملية المنظمة، عندما تصبح الخلايا أكثر وأكثر غير طبيعية ، تبقى الخلايا القديمة أو التالفة حية عندما تموت ، وتتشكل خلايا جديدة عندما لا تكون هناك حاجة إليها، يمكن أن تنقسم هذه الخلايا الزائدة دون توقف وقد تشكل نموًا يسمى الأورام.

ووفقا لتقرير لمعهد السرطان الوطنى الأمريكى ، تشكل العديد من السرطانات أورامًا صلبة ، وهي كتل من الأنسجة، أما سرطان الدم ، فلا يشكل أورامًا صلبة بشكل عام.

الأورام السرطانية خبيثة ، مما يعني أنها يمكن أن تنتشر إلى الأنسجة المجاورة أو تغزوهان بالإضافة إلى ذلك ، مع نمو هذه الأورام ، يمكن لبعض الخلايا السرطانية أن تتفكك وتنتقل إلى أماكن بعيدة في الجسم عن طريق الدم أو الجهاز الليمفاوي وتشكل أورام جديدة بعيدة عن الورم الأصلي.

على عكس الأورام الخبيثة ، لا تنتشر الأورام الحميدة في الأنسجة القريبة أو تغزوها، يمكن أن تكون الأورام الحميدة كبيرة في بعض الأحيان، عند إزالتها ، فإنها عادة لا تنمو مرة أخرى ، في حين أن الأورام الخبيثة تحدث في بعض الأحيان على عكس معظم الأورام الحميدة في أماكن أخرى من الجسم ، يمكن أن تكون أورام المخ الحميدة مهددة للحياة.



الاختلافات بين الخلايا السرطانية والخلايا الطبيعية تختلف الخلايا السرطانية عن الخلايا الطبيعية بطرق عديدة تتيح لها أن تخرج عن نطاق السيطرة وتصبح غازية، أحد الاختلافات المهمة هو أن الخلايا السرطانية أقل تخصصًا من الخلايا الطبيعية، وهذا يعني أنه في حين تنضج الخلايا الطبيعية إلى أنواع مختلفة جدًا من الخلايا ذات وظائف محددة ، فإن الخلايا السرطانية لا تنضج، هذا هو أحد الأسباب، على عكس الخلايا الطبيعية ، تستمر الخلايا السرطانية في الانقسام دون توقف.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الخلايا السرطانية قادرة على تجاهل الإشارات التي تخبر الخلايا عادة عن الانقسام أو التي تبدأ عملية تعرف باسم موت الخلية المبرمج ، أو موت الخلايا المبرمج ، الذي يستخدمه الجسم للتخلص من الخلايا غير الضرورية.

قد تكون الخلايا السرطانية قادرة على التأثير على الخلايا الطبيعية والجزيئات والأوعية الدموية التي تحيط وتغذي الورم وهي منطقة تعرف بالبيئة الدقيقة على سبيل المثال ، يمكن أن تحفز الخلايا السرطانية خلايا طبيعية قريبة لتكوين أوعية دموية تزود الأورام بالأكسجين والمواد المغذية التي تحتاجها للنمو هذه الأوعية الدموية أيضا إزالة النفايات من الأورام.

غالبًا ما تكون خلايا السرطان قادرة على تجنب الجهاز المناعي ، وشبكة من الأعضاء والأنسجة والخلايا المتخصصة التي تحمي الجسم من الالتهابات وغيرها من الحالات، على الرغم من أن الجهاز المناعي يزيل عادة الخلايا التالفة أو غير الطبيعية من الجسم ، إلا أن بعض الخلايا السرطانية قادرة على "الاختباء" من الجهاز المناعي.

يمكن للأورام أيضًا استخدام جهاز المناعة للبقاء على قيد الحياة والنمو. على سبيل المثال ، بمساعدة بعض خلايا الجهاز المناعي التي عادة ما تمنع الاستجابة المناعية الجامحة ، يمكن للخلايا السرطانية أن تمنع الجهاز المناعي من قتل الخلايا السرطانية



كيف ينشأ السرطان؟ يحدث السرطان بسبب بعض التغييرات في الجينات ، وهي الوحدات الفيزيائية الأساسية للميراث، يتم ترتيب الجينات في فروع طويلة من الحمض النووي معبأة بإحكام تسمى الكروموسومات.

التغيرات الوراثية التي تسبب السرطان يمكن أن تكون موروثة من الوالدين، ويمكن أن تنشأ أيضًا أثناء حياة الشخص نتيجة للأخطاء التي تحدث عندما تنقسم الخلايا أو بسبب تلف الحمض النووي الناجم عن بعض التعرضات البيئية، تشمل التعرضات البيئية المسببة للسرطان مواد ، مثل المواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ ، والإشعاع ، مثل الأشعة فوق البنفسجية من الشمس.