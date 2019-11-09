لجنة من البيئة والصحة والرصد لكشف أسباب إختناق المواطنين فى الخانكة

كتب فريق المحافظات

شكلت مديرية الصحة بالقليوبية لجنة من البيئة والصحة والسلامة المهنية والرصد البيئى بالمديرية لمعاينة مصنع السماد والتأكد من جميع الاجراءات البيئية، حيث أن المحافظة بها جهازين للرصد البيئى ببنها والخانكة ويتم من خلالهما رصد أى تغيرات فى الهواء على مدار الساعة ويتم حلها فورا .

واكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية خروج جميع حالات الإصابة بالإختناق بقرية سمك بمركز الخانكة والواقعة على ترعة الاسماعيلية بالضفة المقابلة لمصنع سماد ابوزعبل من المستشفى بعد تقديم الإسعافات اللازمة وخضوعهم لجلسات الأكسجين من مستشفى أبو زعبل العام.

وقال وكيل وزارة الصحة انه تم خروج 27 حالة من مستشفى ابو زعبل بعد ادعائهم الاختناق وعمل جلسات اكسجين لهم .

كانت مستشفى الخانكة العام فى مقرها المؤقت بقرية ابوزعبل استقبلت مساء الجمعة 27 حالة من عزبة "سمك" الواقعة فى الضفة الثانية لترعة الإسماعلية المقابلة لمصنع أسمدة أبو زعبل،مصابة بإغماء واختناق إثر استنشاق أدخنة وقال مرافقوا الحالات أن السبب هو مصنع الأسمدة، المقابل للعزبة تحرر محضر بالواقعة واخطرت الاجهزة التنفيذية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

فيما اكد مصدر مسئول بالمصنع، إن ما حدث إدعاء من المواطنين، و أن "المصنع كان مغلقا يوم الجمعة وهو إجازة رسمية وليس هناك أى ورديات عمل فى هذا اليوم ".

ومن ناحية أخرى قال الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية انه تم تشكيل لجنة من البيئة والصحة بإشراف الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة لمعرفة أسباب حالات الإختناق ومعاينة مصنع السماد للتوصل للسبب الحقيقى مع إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى الأهالى وكشف ملابسات الواقعة.