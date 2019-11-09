سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة من البيئة والصحة والرصد لكشف أسباب إختناق المواطنين فى الخانكة

السبت، 09 نوفمبر 2019 02:50 م
لجنة من البيئة والصحة والرصد لكشف أسباب إختناق المواطنين فى الخانكة الدكتور حمدى الطباخ وكيل صحة القليوبية
كتب فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شكلت مديرية الصحة بالقليوبية لجنة من البيئة والصحة والسلامة المهنية والرصد البيئى بالمديرية لمعاينة مصنع السماد والتأكد من جميع الاجراءات البيئية، حيث أن المحافظة بها جهازين للرصد البيئى ببنها والخانكة ويتم من خلالهما رصد أى تغيرات فى الهواء على مدار الساعة ويتم حلها فورا .

واكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية خروج جميع حالات الإصابة بالإختناق بقرية سمك بمركز الخانكة والواقعة على ترعة الاسماعيلية بالضفة المقابلة لمصنع سماد ابوزعبل من المستشفى بعد تقديم الإسعافات اللازمة وخضوعهم لجلسات الأكسجين من مستشفى أبو زعبل العام.

وقال وكيل وزارة الصحة انه تم خروج 27 حالة من مستشفى ابو زعبل بعد ادعائهم الاختناق وعمل جلسات اكسجين لهم .

كانت مستشفى الخانكة العام فى مقرها المؤقت بقرية ابوزعبل استقبلت مساء الجمعة 27 حالة من عزبة "سمك" الواقعة فى الضفة الثانية لترعة الإسماعلية المقابلة لمصنع أسمدة أبو زعبل،مصابة بإغماء واختناق إثر استنشاق أدخنة وقال مرافقوا الحالات أن السبب هو مصنع الأسمدة، المقابل للعزبة تحرر محضر بالواقعة واخطرت الاجهزة التنفيذية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.   

فيما اكد مصدر مسئول بالمصنع، إن ما حدث إدعاء من المواطنين، و أن "المصنع كان مغلقا يوم الجمعة وهو إجازة رسمية وليس هناك أى ورديات عمل فى هذا اليوم ".

ومن ناحية أخرى قال الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية انه تم تشكيل لجنة من البيئة والصحة بإشراف الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة لمعرفة أسباب حالات الإختناق ومعاينة مصنع السماد للتوصل  للسبب الحقيقى مع  إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى الأهالى وكشف ملابسات الواقعة.

 

 

 


اختناق

مواطنيين

الخانكة

مديرية الصحة

سماد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

سوق التجميل ينتعش بين الرجال فى الكويت.. "القبس": يزاحمون النساء فى عمليات التجميل.. خبير بشرة: الحرج الاجتماعى زال.. الذكور يقبلون على تعريض الفك والإناث يفضلن إبرازه..90 دينار لإخفاء الترهلات و300 لحقن الفيلر

سوق التجميل ينتعش بين الرجال فى الكويت.. "القبس": يزاحمون النساء فى عمليات التجميل.. خبير بشرة: الحرج الاجتماعى زال.. الذكور يقبلون على تعريض الفك والإناث يفضلن إبرازه..90 دينار لإخفاء الترهلات و300 لحقن الفيلر

تغريم إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

تغريم إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة