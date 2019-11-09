فيديو.. مستشار صندوق النقد السابق: الدولار سيستمر فى الانخفاض

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إن تقرير بلومبرج بتراجع التضخم في مصر لأول مرة منذ 9 سنوات، بمثابة شهادة أخرى بتحسن الاقتصاد، خاصة بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك الكثير من النتائج الجيدة للاقتصاد المصري تحققت في الفترة الأخيرة، مثل انخفاض معدل التضخم، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا أن السياحة شهدت انتعاشا خلال العام الحالي، والاحتياطي النقدي وصل إلى 45.25 مليار، وهذا يغطى 9 أشهر وارادات.

وأوضح الفقي أن الدولار سوف يستمر في الانخفاض، لا سيما بعد التوقف عن استيراد الغاز والبدء في التصدير، وبعدما حققت السياحة 12.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، لافتًا إلى أن المتوقع لها هذا العام من 16 إلى 18 % بعد عودة الطيران العابر من السياحة البريطانية إلى شرم الشيخ.