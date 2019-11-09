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عامل يقتل شقيقه لتعديه بالضرب على والدته فى عين شمس

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:01 ص
عامل يقتل شقيقه لتعديه بالضرب على والدته فى عين شمس قتل ــ أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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أنهى عامل حياة شقيقه طعنا بالسكين، بسبب تعدي المتهم بالضرب على والدته بمنطقة عين شمس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارا من المستشفى بوصول "مصطفى م " جثة هامدة إثر طعنة بسكين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه تشاجر مع والدته فتدخل شقيقه الأكبر ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدى، أحضر على إثرها المتهم سكينا وطعن به المجنى عليه، وتسبب فى قتل شقيقه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.


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