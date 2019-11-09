ضبط 6 مخابز لانتاجها خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار ومكافحة الغش الغذائي والتأكد من توافر السلع المدعمة ووصولها لمستحقيها .

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين بالبحيرة حملة تموينية على المخابز والمحلات بمركز ومدينة المحمودية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 6 مخابز لانتاجها خبز ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم، وضبط محلات بقالة تموينية لقيامها بتنفيذ مبيعات وهمية للسلع تقدر ب58 الف جنيه لم يتم صرفها من شركة الجملة

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.