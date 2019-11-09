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ضبط 30 طن أرز فاسد و635 كيلو حلوى غير صالحين للاستخدام الآدمى بسوهاج

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:00 م
ضبط 30 طن أرز فاسد و635 كيلو حلوى غير صالحين للاستخدام الآدمى بسوهاج حملة تموينية بمراكز سوهاج لضبط الاسواق
سوهاج – عمرو خلف

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 أعلنت محافظة سوهاج عن ضبط 30 طن أرز فاسد، و4.5 طن زيت طعام، و635 كيلو جرام حلوى غير صالحين للإستهلاك الآدمى مطروحة للبيع للمواطنين، تزامناً مع موسم "المولد النبوى الشريف"، وتحرير 39 محضر تموينى متنوع، وإعدام 18 طن ردة و150 كيلو جرام خضروات وفاكهة غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

 

جاء ذلك خلال حملات تموين ومرافق مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمراكز " طما، والمراغة، وحى شرق، وحى غرب سوهاج، وطهطا "، خلال الأسبوع الماضي، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشرطة المرافق، ومباحث التموين.

 

وقال الدكتور هانى جمعية وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم ضبط 30 طن أرز غير صالح للإستهلاك الآدمى وبه "سوس" بأحد المخازن بقرية جزيرة شندويل بمركز سوهاج، وذلك خلال حملة مكبرة قامت بها إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، لافتا إلى التحفظ على كميات الأرز المضبوطة، ومشيراً إلى ضبط 4.5 طن زيت طعام داخل مخزن غير مرخص بشطورة بطهطا، لافتاً الى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وأوضح عدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما أنه شنت حملات تموينية مكبرة بالمركز، أسفرت عن ضبط عدد 94 جوال سكر ناقصة الوزن، وعدد45 جوال "بسيسة" ناقصة الوزن، وعدد 3 شيكارة مكرونة منتهية الصلاحية، وعدد 45 جوال سكر منتهى الصلاحية، وذلك فى نطاق قرى " ساحل طما، والتحرير، الأربعين".

 

وأشار إلى ضبط عدد 8 شيكارة علف مجهولة المصدر، وعدد 9كرتونة مثلجات للإطفال بكل كرتونة عدد 60قطعة غير صالحة للاستخدام الآدامي، كما تم ضبط عدد 16 جوال أرز ناقص الوزن، وعدد 31جوال أرز منتهى الصلاحية، وعدد 25 جوال "بسيسة" ناقصة الوزن، مشيراً إلى إعدام 18طن ردة مجهولة المصدر، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وقال حازم أبوالخير رئيس مركز ومدينة المراغة أنه تم تحرير 9 محاضر متنوعة فى حملة تموينية مكبرة، ومصادرة 135 كيلو حلويات "المولد النبوي" غير مطابقة للمواصفات، لافتا إلى تحرير 7 محاضر لمخابز بلدى "نقص وزن، وعدم إعطاء بون، وعدم إعلان عن مواعيد العمل، وعدم وجود ميزان حساس"، فى قرية بناويط.

 

وفى حى شرق سوهاج، قال أحمد شاكر رئيس الحى أنه تم ضبط وإعدام500 كيلو حلوى ملونة، وعصائر وزيوت طعام، وآيس كريم غير صالح للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و 3 محاضر نظافة، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة بشارعى " أسيوط سوهاج، والتحرير"، ومنطقتى " الثقافة، وسيتي".

 

وذكرت فريدة سلام رئيس حى غرب سوهاج أنه شنت حملة مكبرة على شادر بدون ترخيص بنطاق الحي، حيث تم ضبط وإعدام 150 كيلو من الخضروات والفاكهة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتحرير محضر إشغال طريق عام، ومحضر نظافة، ومحضر بيئة، مشيرة الى إزالة الشادر.

 

وفى مركز ومدينة طهطا، قال على محمد رفاعى رئيس المركز أنه شنت حملة تموينية مكبرة على الأسواق بالمدينة، وأسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر توقف عن الإنتاج قبل المواعيد المحددة للمخابز، وعدد 5 محاضر نقص أوزان، ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر سلع منتهية الصلاحية.

 

 

 


سوهاج

حملة تموينية

الصحة

طهطا

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