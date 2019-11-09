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ضبط موظفين نقابات لتحصيلهما أموال مواطنين بدون وجه حق بالدقهلية

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:56 م
ضبط موظفين نقابات لتحصيلهما أموال مواطنين بدون وجه حق بالدقهلية أحد المتهمين
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط إثنين من موظفى النقابات بالدقهلية لقيامهما بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين بدون وجه حق.

متهم (1)

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "فرع شرق الدلتا" بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام لجنتين نقابيتين بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين بدون وجه حق بالمخالفة لأحكام  قانون المنظمات النقابية العمالية، وأن وراء إرتكاب ذلك النشاط المؤثم (إثنين من المشرفين بكلتا اللجنتين) وتبين قيامهما بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة إلى اللجان النقابية وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل إعتماد تغير المهنة للمواطنين بإستمارات الرقم القومى وختمها بخاتم اللجنتين النقابيتين وضمهم كأعضاء باللجنة مقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

متهمة

وتأكد ذلك بسؤال كلاً من مدير الشئون القانونية بمديرية القوى العاملة بالدقهلية ومدير إدارة شئون المنظمات النقابية بمديرية القوى العاملة بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية تم ضبطهما بمقر عملهما وعثر بالمقرين على " 2 أكلاشيه منسوب صدورهما "لإحدى اللجان النقابية بالجيزة- إحدى النقابات بدكرنس"، و( 1007 ) استمارات عضوية باللجنة النقابية، ودفتر تحصيل مبالغ مالية منسوب صدوره لذات اللجنة النقابية بالجيزة، و(203 ) طلبات عضوية بإحدى الجمعيات الخيرية التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية ، ودفتر تحصيل مبالغ مالية منسوب صدوره لإحدى النقابات، وتفويض بإسم المتهم الثانى من إحدى اللجنان النقابية "الموقوف نشاطها"، ومجموعة من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومى خاصة بضحاياهم، وبمواجهه المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي.


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جرائم التزوير

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