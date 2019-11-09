صور.. محافظو المنيا والدقهلية والغربية يشهدون احتفالات الأوقاف بالمولد النبوى

شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد بمسجد صلاح الدين بمدينة المنيا
حضر الاحتفالية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا واللواء محمد أبو المجد نائب مدير الامن ، ودكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة و أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد سيد رئيس المدينة ، والشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الاوقاف ، وعدد من أعضاء مجلس النواب و قيادات الأوقاف والأئمة والدعاة والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
بدأت الاحتفالية بتلاوة عدد من آيات الذكر الحكيم، أعقبها بعض المدائح النبوية في حب الرسول الكريم، كما قدم كلمة مديرية الأوقاف الشيخ البدرى السمان ركابي، وكيل مديرية الاوقاف، والذي أوضح خلالها فضائل الاقتداء بسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والقيم الإنسانية والعبرة والقدوة الحسنة من عطر السيرة النبوية ومدى سماحة الرسول الكريم ومكارم الأخلاق، كما أشار إلى سماحة الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو للمحبة والسلام والإخاء بين مختلف الطوائف ونبذ الفرقة.
ومن جانب آخر ، شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء اليوم، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بالدقهلية، بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف بمسجد النصر بالمنصورة،بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي السكرتير المساعد.
وشهد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف، الاحتفال الديني الكبير الذى نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية بالتعاون مع أجهزة المحافظة بمناسبة الإحتفالات بالمولد النبوي الشريف تحت عنوان "هذا هو الإسلام" والذى أقيم بمسجد مجمع الشهداء الإسلامي بالطريق الدائري بالإسماعيلية بحضور اللواء حسام الحسيني مساعد مدير أمن الاسماعيلية، والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة، والشيخ عبد المنعم عبد العال مدير الدعوة والشيخ السيد عطية مدير المتابعة ، عباس رشاد مدير مكتب وكيل الوزارة والنواب اللواء أشرف عمارة والمستشارعبد الفتاح عبدالله والدكتورسامى هاشم اعضاء البرلمان و نخبة كبيرة من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة
وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ فرحان عبد المجيد ثم ألقى الشيخ فودة السيد فودة كلمة الأوقاف بهذه المناسبة أشار فيها الى السيرة العطرة لميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام وفضل إحياء ذكراه العطرة، والقدوة والأسوة الحسنة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وفضل التحلي والتآسى بصفات الرسول الكريم وأخلاقه وسننه ومدى سماحة الدين الإسلامي الحنيف، كما قدم الشيخ المبتهل فرحان عبد المجيد فاصلا من التواشيح الدينية ومدح الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام
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