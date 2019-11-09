صور.. محافظو المنيا والدقهلية والغربية يشهدون احتفالات الأوقاف بالمولد النبوى

وبدأ برنامج الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة للشيخ طه زيادة وكيل وزارة الاوقاف تحدث فيها عن جوانب من سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكد فيها على أن ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء يحمل كل معانى الإنسانية وكانت بعثته رحمه للعالمين، مشيراً إلى أنه علينا أن نأخذ سيرته وحياته مثلا وقدوة وأن نتراحم فيما بيننا.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن الرسول بعث هاديا للإنسانية جمعاء وأن الله أنار الدنيا بنور الإسلام وإننا جميعا نؤمن بأن الله عز وجل بعث انبيائه موسى وعيسى وخاتمهم الرسول الكريم محمد لهداية الإنسانية وصلاح البشر.

حضر الاحتفالية عدد من مديري المديريات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ولفيف من قيادات الأوقاف والأزهر، وأعضاء مجلس النواب، وجمع من أبناء مدينه المنصورة.

كما شهد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية نائباً عن رئيس الجمهورية إحتفالية المحافظة ومديرية أوقاف الغربية بالمولد النبوي الشريف والتي أقيمت بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا عقب صلاة المغرب بحضور اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ولفيف من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والدينية.

بدأ الاحتفال بتلاوة مباركة من أيات القرأن الكريم للشيخ محمد الصافي ، ثم ألقى الدكتور محمود الهلالي إمام المسجد الأحمدي كلمة تحدث فيها عن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم الذى أرسله الله عز وجل هدى ورحمة للعالمين، موضحاً أن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم هو ميلاد خير البرية ونعمة النعم ومنه المنن ، مؤكداً على أهمية الإقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإتباع سنته المباركة.

وفى نهاية الإحتفال قدم المبتهل الشيخ مهنا محمد مهنا مجموعة من الإبتهالات الدينية والمدائح النبوية إحتفالاً بهذه المناسبة العطرة ، وعقب الإحتفالية قدم محافظ الغربية التهنئة لأهالي المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف داعياً المولى عز وجل أن يعد هذه المناسبة العطرة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.

وشهد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف، الاحتفال الديني الكبير الذى نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية بالتعاون مع أجهزة المحافظة بمناسبة الإحتفالات بالمولد النبوي الشريف تحت عنوان "هذا هو الإسلام" والذى أقيم بمسجد مجمع الشهداء الإسلامي بالطريق الدائري بالإسماعيلية بحضور اللواء حسام الحسيني مساعد مدير أمن الاسماعيلية، والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة، والشيخ عبد المنعم عبد العال مدير الدعوة والشيخ السيد عطية مدير المتابعة ، عباس رشاد مدير مكتب وكيل الوزارة والنواب اللواء أشرف عمارة والمستشارعبد الفتاح عبدالله والدكتورسامى هاشم اعضاء البرلمان و نخبة كبيرة من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ فرحان عبد المجيد ثم ألقى الشيخ فودة السيد فودة كلمة الأوقاف بهذه المناسبة أشار فيها الى السيرة العطرة لميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام وفضل إحياء ذكراه العطرة، والقدوة والأسوة الحسنة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وفضل التحلي والتآسى بصفات الرسول الكريم وأخلاقه وسننه ومدى سماحة الدين الإسلامي الحنيف، كما قدم الشيخ المبتهل فرحان عبد المجيد فاصلا من التواشيح الدينية ومدح الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام











































































