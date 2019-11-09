صور ..طلاب تربية القناة فى زيارة ميدانية لمصانع البلاستيك والمنظفات

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لطلاب كلية التربية جامعة القناة، تحت إشراف الدكتورعاطف أبوالنورمشرف عام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى إطار التدريب العملى الميدانى لطلاب السنوات النهائية، وفى ضوء تأكيد الدكتورطارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس على ضرورة تأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل، وتنمية ثقافة العمل الحر.

وأوضح الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، أن 86 طالب وطالبة من طلاب الكلية قد شاركوا فى زيارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأحد مصانع البلاستيك، وكذلك مصنع للمنظفات الصناعية والممولة من الجهاز.

وفى سياق أخر حرص الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس على حضورالإجتماع التمهيدى للمبادرة القومية، رأس مالنا عملنا والذى ترأسه وزيرالتعليم العالى والبحث العلمى، وحضرها الدكتورمحمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وعددا من رؤساء الجامعات وكبار القيادات بوزارة التعليم العالى.

وقال الدكتوررحمى على أن وزير التعليم العالى خلال الإجتماع أكد أهمية مبادرة صناعية مصر ومحاولة ربط التعليم والتدريب بسوق العمل من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب للالتحاق بالمبادرة لتعلم أكثر من حرفة من خلال الجامعات مع تسخير كافة الإمكانيات من أجل جذب الشباب للمشاركة فى الدورات التدريبية التى تقوم بها الجامعات من أجل تأهيلهم أسواق العمل خاصة وأن المستهدف تأهيل مليون شاب.



1- جانب من الزيارة



2- الطلاب داخل المصنع



3- مصنع المنظفات