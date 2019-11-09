صور.. ضبط 85 "ديلر" يروجون المخدرات على الطلاب بمحيط الجامعات

وعقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت نتائج جهود الحملة على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (69) قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (85) متهماً.

وعثر بحوزة المتهمين على (10,400 كيلو جرام) بانجو، و16 كيلو حشيش، و3 كيلو هيروين و550 جرام استروكس و30 جرام أفيون، و20 جرام آيس، و(7163) قرص مخدر لعقار الترامادول، و(23) قرص مخدر لعقار الإكستاسى، و(639) قرص وأمبول مؤثر.

وضبطت أجهزة الأمن، بإشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية، (84,845 ألف جنيه- 87 هاتف محمول- 8 سيارات- 8 دراجات نارية - 15 قطعة سلاح أبيض – 6 ميزان – فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- قنينة زجاجية للتعاطى- ماكينة كهربائية للصق الأكياس) .