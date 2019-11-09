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سر السيارة الخضراء التى يلتف حولها الأطفال فى ميادين مصر.. فيديو

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:56 ص
سر السيارة الخضراء التى يلتف حولها الأطفال فى ميادين مصر.. فيديو سر السيارة الخضراء

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منذ 4 سنوات تقريبا، قررت الدولة المصرية إيجاد حلول غير تقليدية لأزمة أطفال الشوارع والأطفال المشردين، فأطلقت وزارة التضامن واحدة من أنجح حملاتها، وهى "أطفال بلا مآوى"، والتى تسعى من خلالها الوزارة إلى تقديم كل سبل الدعم والإنقاذ والعلاج للأطفال المشردين فى شوارع وميادين مصر.

وكان سر نجاح تلك الحملة حتى الآن، هو تلك السيارة الخضراء التى تنتشر فى كثير من الميادين بالمحافظات المختلفة، والتى تحمل اسم وشعار الحملة، وتجمع حولها وداخلها الأطفال المشردين لتقدم لهم الدعم والعلاج والتعليم والترفيه، وتحاول أن توجد حلا للمشاكل التى جعلت منهم أطفال مشردين.

 

التقرير التالى يرصد معايشة لواحدة من رحلات تلك السيارة فى منطقة شبرا الخيمة، لكشف ما تقدمه تلك السيارة وطاقمها الاحترافى للأطفال فجعلهم ينتظرون مجيئها.

 

 


سر السيارة الخضراء

السيارة الخضراء

أطفال الشوارع

الأطفال المشردين

وزارة التضامن

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