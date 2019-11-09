حبس ربة منزل متهمة بالإتجار فى المواد المخدرة بالوراق

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالإتجار فى المواد المخدرة فى الوراق، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

توصلت تحريات الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق، إلى اتجار ماجدة. ا " ربة منزل، بالمواد المخدرة، وتبين من التحريات أن والد المتهمة ووالدتها وأشقائها الثلاثة محبوسين على ذمة قضية مخدرات.

بإعداد كمين للمتهمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبحوزتها 6 فرش حشيش، ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.