تعرف على خريطة توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية.. خلال أسبوع

أعلنت وزارة الأوقاف، عن المرحلة الأخيرة لتنفيذ خطتها لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى (94) طنًا بدءًا من اليوم السبت.
بمحافظات: ( أسيوط – سوهاج - الإسماعيلية - كفر الشيخ – قنا – الأقصر – بور سعيد – المنيا – القليوبية- أسوان – الفيوم – بني سويف – القاهرة – الجيزة- السويس – جنوب سيناء – الإسكندرية- دمياط- مرسى مطروح – الشرقية – البحيرة – الغربية- الدقهلية- البحر الأحمر – شمال سيناء – المنوفية- الوادي الجديد )، وبهذه المرحلة يصل إجمالي ما قد تم توزيعه (1067) طنًا.
|
السبت 9 / 11
|أسيوط
|
4 طن
|
سوهاج
|
4 طن
|
الأحد 10 / 11
|
قنا
|4 طن
|الأقصر
|
4طن
|
الإثنين 11 / 11
|
أسوان
|4 طن
|الفيوم
|
2 طن
|
الثلاثاء 12/ 11
|القاهرة
|
2 طن
|
الاسكندرية
|2 طن
|مرسى مطروح
|
2 طن
|
الأربعاء 13 / 11
|الشرقية
|
4 طن
|
الغربية
|
4 طن
|
الخميس
14 / 11
|بور سعيد
|
2 طن
|
دمياط
|
2 طن
|
الجمعة
15 / 11
|البحيرة
|
4 طن
|
الجيزة
|
2 طن
|
السبت 16/ 11
|أسيوط
|
4 طن
|
سوهاج
|
5 طن
|
الأحد
17/ 11
|الاسماعيلية
|
3 طن
|
قنا
|
4 طن
|
الاثنين
18/ 11
|السويس
|
2 طن
|
جنوب سيناء
|2 طن
|البحر الأحمر
|
2 طن
|
الثلاثاء
19/ 11
|كفر الشيخ
|3 طن
|الدقهلية
|
4 طن
|
الأربعاء
20 / 11
|الإسماعيلية
|3 طن
|الوادي الجديد
|
2 طن
|
الخميس
21/ 11
|القليوبية
|3 طن
|المنيا
|
2 طن
|
بني سويف
|
2 طن
|
الجمعة
22/ 11
|شمال سيناء
|3 طن
|المنوفية
|
4 طن
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