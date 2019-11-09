اليونسكو تحيى غدا اليوم العالمى للعلم لصالح السلام والتنمية

ا ش ا

تحيي منظمة اليونسكو غدا اليوم العالمي للعلم لصالح السلام والتنمية 2019 ، تحت شعار "اتاحة العلوم أمام الجميع، لكي لا يترك أحد خلف الركب ".

وكانت اليونسكو قد اعتمدت يوم 10 نوفمبر للاحتفال باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية في عام 2001، والذي يسلط الضوء على الدور الهام الذي يؤديه العلم في المجتمع والحاجة إلى إشراك جمهور أوسع في المناقشات المتعلقة بالقضايا العلمية الجديدة، كما يؤكد هذا اليوم أهمية العلم في حياتنا اليومية، ويهدف اليوم ، من خلال ربط العلم على نحو أوثق مع المجتمع ، إلى ضمان اطلاع المواطنين على التطورات في مجال العلم.