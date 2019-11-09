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السبت، 09 نوفمبر 2019 08:57 م
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القبض على 18 متشددًا يساريًا مشتبه بهم فى اليونان

السبت، 09 نوفمبر 2019 08:00 م
القبض على 18 متشددًا يساريًا مشتبه بهم فى اليونان عناصر من الشرطة اليونانية
أثينا /أ ش أ/

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أعلنت السلطات اليونانية، إلقاء القبض على 18 شخصًا خلال عملية "اجتياح واسع" نفذتها قوات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة اليونانية مستهدفة متشددين يساريين مشتبه بهم.

وذكرت الشرطة اليونانية - حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم السبت - أنه لا يزال هناك شخصا آخر طليقًا، ويواجه جميعهم تهمًا تتعلق بالضلوع فى أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات بصورة غير قانونية، والقيام بالتزوير، وأضافت أن المحتجزين شاركوا فى السطو على متجر للمراهنات فى العاصمة أثينا فى 21 من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن مداهمة قوات مكافحة الإرهاب لنحو 13 منزلًا أسفرت عن الاستيلاء على خمسة بنادق من طراز "AK - 47"، ومدفع رشاش، ومسدسين، وقنابل يدوية، ومتفجرات وأجهزة.

 


الشرطة اليونانية

أخبار اليونان

متشددون فى اليونان

متشددين يساريين

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