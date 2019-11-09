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الشرقية تستعد لميت خاقان بقائمة مدججة فى القسم الثالث

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:31 م
الشرقية تستعد لميت خاقان بقائمة مدججة فى القسم الثالث فريق الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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أعلن الكابتن مصطفى مزيكا، المدير الفنى للشرقية، عن قائمة فريقه الذى يستعد لملاقاة فريق ميت خاقان، اليوم السبت، فى إطار الجولة الخامسة من مسابقة دورى القسم الثالث للمجموعة العاشرة، والتى يشرف عليها منطقة الشرقية لكرة القدم برئاسة الدكتور ياسر عبد العظيم، والتى ستقام فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا على ملعب ميت خاقان .

وتضم قائمة الشرقية كلا من :

 محمد عبدالمنعم "مشمش" والسيد عماد (حراس مرمى)

وائل طايع وعبدالله الشناف وسيد مدبولى ومحمد صالح وأحمد صقر (خط الدفاع)

فرج كمال وحامد فيصل وحمدى مسلم وأحمد عبدالغنى "غنوة" وعلى الجناينى ومحمد محمود "تريكة" ومحمد خيرى (خط الوسط).

ياسر إبراهيم وكريم سمير ومحمود هشام "كهربا" ومحمد إبراهيم عواد "كيكا" (خط الهجوم) .

أما عن باقى مواجهات المجموعة موضحا عدد النقاط أمامها قبل خوض لقاءات اليوم التى تبدأ فى تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا كالآتى :-

 

* نادى فاقوس " 5 " & نادى ديرب نجم " 1 "

* نادى أبو كبير " 4 " & م .ش تلا " 5 "

* نادى ميت خاقان " 5 " & نادى الشرقية " 4 "

* نادى دقادوس " 3 " & نادى بلبيس " 2 "

 * نادى سرس الليان " 10 " & نادى ميت خلف " 2 "

 * نادى عرب الرمل " 3 " & نادى غزل شبين  " 6 "

* م.ش ديرب نجم " 5 " & م.ش أبو حماد " 2 "

 


الشرقية

نادى الشرقية الرياضي

فريق الشرقية الفني

كابتن مزيكا

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