السيطرة على حريق هائل بمخزن للخردة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق بمخزن خردة بمدينة منوف، نتيجة إلقاء أحد العمال بقايا سيجارة مشتعلة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب حريق بكمية من مخلفات البلاستيك داخل مخزن خردة بمدينة منوف - دائرة القسم.

بانتقال قوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق، الذى نشب بمكية من المخلفات البلاستيكية داخل مخزن خردة مكون من طابق واحد على مساحة 100 متر تقريباً ملك م .ر.ع.45 عاما ومقيم مدينة منوف - دائرة القسم، ولم ينجم عن الحريق إصابات.

وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد العمال بقايا سيجارة مشتعلة، ونفى وجود شبهة جنائية. تم التحفظ على المحل، وتقرر تكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.