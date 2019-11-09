السيطرة على حريق بشقة بعقار مكون من 4 طوابق فى المنوفية

المنوفية -محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بشقة فى الطابق الأول بعقار مكون من 4 طوابق ،نتيجة ماس كهربائى،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بشقة بالعزبة الغربية - دائرة القسم .بالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذي نشب بشقة بالطابق الأول لعقار مكون من أربعة طوابق ملك ر .ح.م.48عاما مؤهل متوسط مستأجرة ص .ي. ج .ع 21عاما مؤهل متوسط ومقيمة بذات العنوان ،ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات والتلفيات إحتراق بعض أثاثات الشقة .

وبسؤال المستأجرة، قررت بأن سبب الحريق ماس كهربائي ، ونفت الشبهة الجنائية ، تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.