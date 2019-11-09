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السيسى يزور أكاديمية ويتابع اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:37 ص
السيسى يزور أكاديمية ويتابع اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة حيث تابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة في إطار اهتمام وحرص الرئيس البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون وبحق قادرة علي الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
 
اختبارات القبول بأكاديمية الشرطة
اختبارات القبول بأكاديمية الشرطة

الرئيس يستمع إلى أحد الطلاب
الرئيس يستمع إلى أحد الطلاب

الرئيس يشدد على الالتزام بالحيادية فى اختبارات القبول بالشرطة
الرئيس يشدد على الالتزام بالحيادية فى اختبارات القبول بالشرطة

السيسى يتابع اختبارات القبول بأكاديمية الشرطة
السيسى يتابع اختبارات القبول بأكاديمية الشرطة

السيسى يناقش الطلاب
السيسى يناقش الطلاب

السيسي يتحدث إلى أحد الطلاب
السيسي يتحدث إلى أحد الطلاب
 
 

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اليوم اليسابع بلس

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