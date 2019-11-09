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الأنبا برسوم يكلف خمسة كهنة جدد بالخدمة فى كنائس صنبو وديروط

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:56 م
الأنبا برسوم يكلف خمسة كهنة جدد بالخدمة فى كنائس صنبو وديروط الانبا برسوم يكلف خمسة كهنة جدد بالخدمة في كنائس صنبو وديروط
سارة علام

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كلف الأنبا برسوم اسقف صنبو وديروط  خمسة  كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية، وذلك خلال القداس الإلهي الذي أقيم صباح اليوم بكنيسة السيدة العذراء بمدينة ديروط.
والكهنة الجدد هم:
الشماس عدلي عزيز كاهنًا على كنيسة القديسة دميانة ببانوب باسم القس استيفن. 
 
الشماس كارتر خيري كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بشلش باسم القس برسابا.
 
الشماس روماني عبدالله كاهنًا على كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بنزلة عبداللاه باسم 
القس كرنيليوس.  
 
الشماس هاني روبين كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا موسى الأسود بقرية قصر حيدر باسم القس أندرو. 
 
الشماس رومانى نتعي كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية الجرف باسم  القس تداوس.
 
 

الانبا برسوم

كهنة جدد

صنبو وديروط

كنائس ديروط

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