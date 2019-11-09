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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 09 نوفمبر 2019 07:23 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ذكرى المولد النبوى الشريف، وتغريم شركة شهيرة لإبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة، وعزاء هيثم أحمد زكى.

1
 

السيسى يزور أكاديمية الشرطة ويتابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد.. ويهنئ الأمة بالمولد النبوى

 

2
 

انخفاض التضخم فى مصر لأدنى مستوياته منذ 9 سنوات.. وجهاز الإحصاء: التضخم السنوى تراجع لـ 2.4% فى أكتوبر

 

3
 

وزير النقل يعلن فتح كوبرى طنامل بطريق بنها / المنصورة أمام حركة المرور

4
 

تغريم إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

5
 

التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس النيل للعام الدراسى المقبل إلكترونيا

 

6
 

حل لغز اختفاء "شهد أحمد".. طالبة الصيدلة انتحرت فى النيل.. وأسرتها: عانت مرضا نفسيا ولا نتهم أحدًا

 

7
 

أسعار الذهب اليوم تهبط 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 661 جنيها للجرام

8
 

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

 

9
 

صور.. انهيار خطيبة هيثم احمد زكي فى عزائه.. وأشرف زكى يستقبل المعزين

 

10
 

كهربا ينضم لمعسكر المنتخب الليلة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر

 


السيسي

اكاديمية الشرطة

امم افريقيا

المولد النبوي

مولد النبي

هيثم احمد زكى

اليوم السابع بلس

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