سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اتوبيسات "تشوف الرياض مقلوبة!" تجوب شوارع الرياض.. صور

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:56 ص
اتوبيسات "تشوف الرياض مقلوبة!" تجوب شوارع الرياض.. صور موسم الرياض الترفيهى
رسالة الرياض - إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ايمان-حنا

تجوب أتوبيسات تحمل عبارة " تشوف الرياض مقلوبة" فى شوارع العاصمة السعودية الرياض، وهى العبارة التى ترمز للتغييرات الكبيرة التى تشهدها المملكة العربية السعودية وذلك بالتزامن مع فعاليات موسم الرياض، والتى تستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل الذى يستمر 66 يوما ويتوافد عليه مختلف جنسيات العالم ، كما يشمل أكثر من 100 فعالية خصصت لها 12 منطقة بالرياض هى بوليفارد الرياض، جامعة الأميرة نورة، الجنادرية، حي الملك عبدالله المالي، ملعب الملك فهد، الحي الدبلوماسي، المربع، الملز، وادي حنيفة، قصر الحكم، منتجع نوفا، الثمامة والدرعية.

 

موسم الرياض الترفيهى
موسم الرياض الترفيهى

وتزينت شوارع الرياض بلافتات الموسم الذى انطلق فى نسخته الأولى منذ منتصف أكتوبر، ويشمل الموسم فعاليات رياضية وفنية وثقافية، واستضافة فرق عروض عالمية، بالإضافة إلى عروض المسرح من مصر، وعدد من الدول العربية.

يشهد الموسم إقبالا كبيرا من مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث تنوعت الفعاليات المقدمة بحيث تلبى مستويات الدخول المختلفة ، ومن أكثر المناطق التى تستقطب العلائلات السعودية والوفود السياحية القادمة للمملكة ونتر وندر لاند والبوليفارد .

 

موسم الرياض الترفيهى
موسم الرياض الترفيهى

ومن المنتظر أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر ويوفر 46 ألف فرصة عمل، وفى الوقت نفسه تشارك 80 شركة سعودية جديدة تتميز بقدراتها العملية وميزانياتها التى تفوق مليون ريال سعودى.

 


موسم الرياض

السعودية

هيئة الترفيه

تركى آل الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. شلل مرورى بشارع الهرم حتى ميدان الجيزة بسبب أعمال المترو

فيديو.. شلل مرورى بشارع الهرم حتى ميدان الجيزة بسبب أعمال المترو

شاهد فى دقيقة.. مواعيد وصول القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث للمترو

شاهد فى دقيقة.. مواعيد وصول القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث للمترو

إنجاز تاريخى ينتظر ليستر سيتى ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي

إنجاز تاريخى ينتظر ليستر سيتى ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي

محيى الدين سعيد يكتب: هل‭ ‬الفضاء‭ ‬السياسى‭ ‬مغلق‭ ‬أمام‭ ‬الأحزاب ؟ 104‭‬ أحزاب‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬ترفع‭ ‬شعار‭ ‬"ضجيج‭ ‬بلا‭ ‬طحن‮" ‬‭‬وتفتقد‭ ‬للتأثير‭ ‬فى ‬الشارع .. الأحزاب‭ ‬التاريخية‭ ‬اختفت‭ ‬بعد‭‬2011

محيى الدين سعيد يكتب: هل‭ ‬الفضاء‭ ‬السياسى‭ ‬مغلق‭ ‬أمام‭ ‬الأحزاب ؟ 104‭‬ أحزاب‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬ترفع‭ ‬شعار‭ ‬"ضجيج‭ ‬بلا‭ ‬طحن‮" ‬‭‬وتفتقد‭ ‬للتأثير‭ ‬فى ‬الشارع .. الأحزاب‭ ‬التاريخية‭ ‬اختفت‭ ‬بعد‭‬2011

تعرف على التضخم وكيفية احتسابه بعد إعلان تراجعه لـ2.4% خلال أكتوبر

تعرف على التضخم وكيفية احتسابه بعد إعلان تراجعه لـ2.4% خلال أكتوبر

جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

أسعار الذهب اليوم تهبط 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 661 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم تهبط 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 661 جنيها للجرام

شاهد إصابة أمين شرطة بكسر فى الساق أثناء إنقاذ قطة فى الشرقية

شاهد إصابة أمين شرطة بكسر فى الساق أثناء إنقاذ قطة فى الشرقية

كل أهداف الجمعة.. منتخب مصر يهزم مالى فى افتتاح امم افريقيا تحت 23 عاما

كل أهداف الجمعة.. منتخب مصر يهزم مالى فى افتتاح امم افريقيا تحت 23 عاما

فيديو معلوماتى.. الشتاء على الأبواب.. كيف تحمى طفلك من انخفاض حرارة الجسم؟

فيديو معلوماتى.. الشتاء على الأبواب.. كيف تحمى طفلك من انخفاض حرارة الجسم؟

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

غرف عمليات لمتابعة حركة المرور بالطرق وقت الشبورة بعد تحذيرات الأرصاد

غرف عمليات لمتابعة حركة المرور بالطرق وقت الشبورة بعد تحذيرات الأرصاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة