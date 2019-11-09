إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على الجيرة بالمنوفية

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية يفيد من وقوع مشاجرةومصابين بالعزبة الغربية - دائرة القسم بالإنتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة، كل من طرف أول: س .ع.س33 عاما مؤهل متوسط مصاباً بكسر بعظام الجمجمة شقيقى والده م .س.ا.ا 56 عاما مهندس زراعي مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم ، ر.س.ا..ا 54 عاما فني كهربائي بشبين الكوم مصاباً بجرح بفروة الرأس، وطرف ثان: ا .ا.ا.ش.43 عاما سائق مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس نجل شقيقته ك .م.م.ا. 21 عاما طالب وجميعهم مقيمين العزبة الغربية – دائرة القسم.

بسؤال الطرفين إتهم كل منهما الأخر بالتعدي بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب الجيرة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.