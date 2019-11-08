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6 حقوق ومزايا محروم منها المحكوم عليه فى جناية.. تعرف عليها

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:15 ص
6 حقوق ومزايا محروم منها المحكوم عليه فى جناية.. تعرف عليها سجن - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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وقوع الجريمة من متهم يترتب عليها مسئوليته الجنائية ومن ثمة معاقبة على الفعل الذى أرتكبه وفقًا للعقوبات التى سنها المشرع من أجل تحقيق الردع العام.

ورغم أن

العقوبة السالبة للحرية

الممثلة فى الحبس بأشكاله أو الغرامة هى عقوبات رادعة، إلا أن المشرع حدد الآثار التى تترتب على ارتكاب متهم لجريمة وهى حرمانة من مجموعة مميزات يتميز بها الإنسان الطبيعى، وذلك استنادًا لنص المادة 25 من قانون العقوبات التى تنص على أنه "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية":

(أولاً) القبول في أى خدمة فى الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.

(ثانياً) التحلى برتبة أو نيشان.

(ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

(رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

(خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.

(سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً فى العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


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