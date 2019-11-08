وزيرة المساواة الفرنسية تطالب بقانون لطرد الأجانب المتهمين فى جرائم جنسية

كتب أحمد علوى

طالبت وزيرة الدولة الفرنسية للمساواة بين المرأة والرجل ، مارلين شيابا التى كانت من اشهر ضحايا العنف الجنسى، بسن قانون سريع لطرد المواطنين الأجانب المحكوم عليهم بتهمة العنف الجنسي أو الإغتصاب أو التحرش.

وقالت الوزيرة الفرنسية خلال مقابلة مع مجلة ماريان الفرنسية، "سنقوم بطرد المواطنين الأجانب المحكوم عليهم بتهم العنف الجنسي او التحرش الجنسي ، وهو أمر لا يمكن إعفاؤه تحت أي ظرف من الظروف ، حتى عندما يحدث من المضطربين".

وأشارت شيابا، الى أن هذه الفكرة نالت أعجاب مجلس الوزراء، وتم مناقشته داخل السلطة التنفيذية ، لكن تم الاحتفاظ به في اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالهجرة بقيادة رئيس الوزراء إدوارد فيليب ، مضيفة

واشارت "لا أرى من يستطيع أن يقول لنا بصدق أن المواطن الأجنبي الذي اغتصب امرأة يمكنه البقاء في البلد دون أن يكون ذلك مشكلة"، واكدت على أنها قالت الجملة ذاتها لوزيرى العدل والداخلية.