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الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:00 م
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مقتل شخص وإصابة 15 آخرين إثر 3 انفجارات داخل مقهى فى عاصمة قرغيزستان

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 06:05 م
مقتل شخص وإصابة 15 آخرين إثر 3 انفجارات داخل مقهى فى عاصمة قرغيزستان انفجار - أرشيفة
أ ش أ

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لقى شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون على الأقل ، اليوم الجمعة، إثر ثلاثة انفجارات متتالية داخل مقهى فى عاصمة قرغيزستان.


وقال شهود عيان ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية إن الانفجار الأول وقع فى مقهى "أنتوشكا"، ليتبعه بوقت قصير انفجاران آخران أديا إلى اشتعال النيران فى المكان.


من جهته ، أعلن مدير مركز الحالات الطبية المستعجلة فى المدينة إسكندر شايخمتوف، :"تسجيل حالة وفاة واحدة وإصابة 15 شخصا".


وأفادت مواقع محلية بأن الشخص المتوفى عامل فى المقهى قضى جراء معاناته من الحروق، كما يوجد أطفال من بين الجرحى.


وتشير البيانات الأولية إلى أن الحادثة سببها انفجار قوارير غاز، وقد أخمد الحريق ويجرى حاليا تحليل الركام لتحديد أسباب الانفجارات.


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مقهى

انفجارات

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