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خالد صلاح
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مصرع شخص وإصابة آخر بانفجار في مصفاة بانياس السورية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:08 ص
مصرع شخص وإصابة آخر بانفجار في مصفاة بانياس السورية انفجار
أ ش أ

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هز انفجار مصفاة بانياس، الأكبر فى سوريا ، خلال القيام بأعمال صيانة بداخلها، ما أسفر عن سقوط قتيل.
وأوضحت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية ، مساء اليوم الخميس ، أنه أثناء إجراء عمليات صيانة لإحدى وحدات الإنتاج حدث انفجار في أحد الخزانات داخل المنشأة الواقعة في غرب البلاد ضمن محافظة طرطوس.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم ، في تصريح مقتضب ، إن عاملا قتل وأصيب آخر جراء الانفجار


انفجار

سوريا

مصفاة بانياس

محافظة طرطوس

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