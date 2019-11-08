مصرع شخص وإصابة آخر بانفجار في مصفاة بانياس السورية

هز انفجار مصفاة بانياس، الأكبر فى سوريا ، خلال القيام بأعمال صيانة بداخلها، ما أسفر عن سقوط قتيل.
وأوضحت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية ، مساء اليوم الخميس ، أنه أثناء إجراء عمليات صيانة لإحدى وحدات الإنتاج حدث انفجار في أحد الخزانات داخل المنشأة الواقعة في غرب البلاد ضمن محافظة طرطوس.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم ، في تصريح مقتضب ، إن عاملا قتل وأصيب آخر جراء الانفجار
مصرع شخص وإصابة آخر بانفجار في مصفاة بانياس السوريةالجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:08 ص
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هز انفجار مصفاة بانياس، الأكبر فى سوريا ، خلال القيام بأعمال صيانة بداخلها، ما أسفر عن سقوط قتيل.
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