غدا.. فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصىحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين

وكلف الدكتور خالد أبو هاشم وكيل الوزارة الدكتورة أماني الدمرداش مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية،باتخاذ اللازم نحو ضم وحدات الطرفة والإسباعية بكاترين للعمل ضمن الوحدات المحددة أمام المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء وفتح ملفات طب الأسرة للإستفادة والإنتفاع بالخدمات الطبية المميزة التي ستقدم للمواطنين وفق معايير الجودة العالمية.

وأكد خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء ياتي ذلك بعد ضم الوحدات الصحية بالعصلة بمدينة دهب والوحدة الصحية بالجبيل بطور سيناء ووحدات تال والكيلو 9 بأبوزنيمة بعد قيام فريق الرعاية الأساسية بالمديرية بتدريب الفرق الطبية علي أعمال التسجيل وتزويدهم بملفات طب الأسرة.

وأشار وكيل الوزارة الصحة إلى أن إجراءات التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء تبدأ من خلال التوجه للوحدة أو المركز الطبي الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأولاد أو شهادات الميلاد في حالة ما إذا كان عمر الأولاد دون 18 عام.

وأوضح أن نظام التأمين الصحي الشامل يتيح الفحص الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة أثناء التسجيل مجانا،وذلك بالوحدات والمراكز الطبية الأتية : الوحدة الصحية بأبوصويرة والمركز الطبي برأس سدر،الوحدات الصحية بتال والكيلو 9 والمركز الحضري بمدينة أبوزنيمة،وحدة السلام بالعرايشية بمدينة أبورديس،الوحدات الصحية بالطرفة والإسباعية بكاترين مركز رعاية الأمومة والطفولة والوحدة الصحية بالجبيل بمدينة طور سيناء،المركز الطبي بالرويسات بمدينة شرم الشيخ،الوحدة الصحية بالعصلة بمدينة دهب،المركز الحضري بمدينة نويبع.

هذا وتبدأ مواعيد العمل من الثامنة صباحا وحتي الثامنة مساء.