عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

كتبت : نهال طارق

رصدت شبكة سى إن بي سي الأمريكية فى تقرير لها الجمعة قائمة لأكثر عشر شركات لديها سيولة نقدية فى الوقت الحالى دون وضع قيمة الممتلكات والإنشاءات ضمن هذا التصنيف.

وفى مقدمة القائمة ، جاءت شركة مايكروسوفت حيث تمتلك أكبر كم من الأموال السائلة المقدرة بـ 136.6 مليار دولار بدءً من الربع الأخير في السنة المالية الحالية.

وفى المرتبة التالية، جاءت شركة بيركشاير هاثاواي، وهى شركة كبرى تدير شركات فرعية ذات تخصصات مختلفة من بينها صناعة مستلزمات السكك الحديدية والأجهزة الكهربائية، وتكرير البترول وغيرها، وذلك بامتلاكها بـ 128.2 مليار دولار.

وفى المرتبة الثالثة جاءت شركة alphabet المالكة لمحرك البحث الشهير جوجل بحوالي 121.2 مليار وآبل الأمريكية بـ 100.6 مليار دولار.

واحتل كل من فيس بوك وأمازون وفورد وأوراكل وسيسكو وبريستول مايرز البقية المراكز في قائمة العشر الأوائل بحسب تقرير سي ان بي سي، تشمل هذه الأرقام الرصيد النقدي للشركة بالإضافة إلى بعض الاستثمارات الأخرى مثل السندات.

وتنفق الشركات أموالها بالطرق التقليدية مثل استثمارات رأس المال أو الاستحواذ على كيانات آخرى أيضا وينضم للقائمة أرباح الأسهم وعمليات إعادة شراء أموال المساهمين ، وهناك العديد من الأسباب المحتملة لعدم إنفاق الشركات أكثر لاحتياطاتها النقدية الضخمة، أحدها أنها ببساطة تنتظر الوقت المناسب.

وفي نفس السياق قال كريستوفر إبرل، المحلل الاقتصادي في نومورا لـشبكة CNBC في اعتقاده أن عمليات الاستحواذ تأتي على قائمة أولويات الشركات حيث انها تساهم في توسع الشركات والحفاظ على خطط النمو.

وتدفع كل من فورد وسيسكو وبريستول مايرز وأوراكل ومايكروسوفت وأبل ارباح لحاملي الأسهم، وقد قامت جميع الشركات العشر باستثناء شركة أمازون بإعادة شراء الأسهم هذا العام. لكن بعض المحللين يقولون إن هذا غير كاف ولا يعتبر من طرق صرف الاموال.

وواجهت شركة ابل الكثير من الجدل بشأن رصيدها النقدي حيث ارتفع رصيدها ليصل الى 205.9 مليار دولار بعد ان انفقت الشركة 18 مليار دولار على عمليات اعادة الشراء و2.5 مليار دولار ارباح في الربع الاخير فقط.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن النظر إلى الأرصدة النقدية في حد ذاتها لا يحكي دائمًا القصة بأكملها. الجدير بالذكر ان مراقبة ارصدة الشركات لا يكشف دائما عن حقيقة الوضع فعلى سبيل المثال شركة أوراكل لديها 35 مليار دولار نقدًا ولديها أيضًا ديون بقيمة 48 مليار مما يعنى أن الشركة لديها حساب دين صافي.