ضبط 7 طن لحوم وفول غير صالحة للاستخدام الأدمى فى 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت شرطة التموين، حملات أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1018 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

ونجحت الحملات فى ضبط المدير المسئول عن إدارة أحد المصانع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة السادات (بمحافظة المنوفية)، لحيازته (7,265) طن سلع غذائية "نشا- فول صويا– مكسبات طعم – دهون حيوانية – لحوم"، مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقاً لتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن إدارة أحد المصانع لمنتجات الألبان "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الشهداء (بمحافظة المنوفية)، لحيازته (5,480 طن سلع غذائية "ألبان – جبن أبيض – جبن رومى"، مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى طبقاً لتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية تمهيداً لطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

واستمراراً لنجاح الحملات تم ضبط مالك أحد المصانع لإنتاج مصنعات اللحوم "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة بركة السبع (بمحافظة المنوفية)، لحيازته (3,710) طن سلع غذائية "مقطعات لحوم – مفروم لحوم – أجزاء دوادجن - سجق "، معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الللون والملمس والرائحة، طبقاً لتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأسفرت الحملات عن ضبط مالك أحد المصانع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قويسنا (بمحافظة المنوفية)، لحيازته ( 1 طن "ذرة مجروشة – مكسبات طعم – ألوان صناعية" مستلزمات إنتاج محظور استخدامها فى الأغراض الغذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى) و (7750) عبوة منتج نهائى "مقرمشات"، مستخدماً علامة تجارية غير مسجلة، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الحملات من ضبط مالك أحد المحلات لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة تلا (بمحافظة المنوفية)، لحيازته (4 طن أسمدة زراعية) مُدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية والمخصص صرفها للحيازات الزراعية، وضبط المدير المسئول عن إدارة أحد المصانع لإنتاج الأحذية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان (بمحافظة الشرقية)، لقيامه بتصنيع وتقليد الأحذية، مُستخدماً العلامة التجارية لإحدى الشركات العالمية، وحيازته (37,500 طن حبيبات بلاستيكية معبأة داخل شكائر خامات إنتاج رديئة مجهولة المصدر، وكذا عدد (4600) قطعة مصنوعات (أحذية) منتج نهائى قام بتقليدها تمهيداً لطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.