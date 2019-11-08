صور.. مكاتب المنظمة العالمية لخريجى الأزهر باندونيسيا تحتفل بالمولد النبوى

وجه فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بجاكرتا كافة خريجى الأزهر والعاملين فى المجال الدعوى والخطابة بمختلف المساجد بشتى أنحاء اندونيسيا بأن تكون خطبة الجمعة لليوم الموافق 11 ربيع الأول 1441 بعنوان رحمة للعالمين احتفالا بالمولد النبوى الشريف وتنفيذا لتوجيهات الفرع الرئيسى.

وأكدت المنظمة فى بيان اليوم أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات فضيلة الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر رئيس مجلس ادارة وتفعيلا لمبادرة رحمة للعالمين والذى أطلقها فرع المنظمة بإندونيسيا.

وألقى الدكتور مخلص حنفى خطبته بمسجد سوندا كيلابا بالعاصمة جاكرتا حضرها 3000 شخص ، حيث تناول في ما جاء فى السيرة النبوية عن اخلاق ورحمه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكيف كانت اخلاقه مع المسلم وغير المسلم ، وأوصى المصلين باتباع السنة النبوية فى معاملاتنا اليومية والتحلى بالخلق الكريم ونشر سماحة الدين الإسلامى و وسطيته فى شتى مناحى الحياة.