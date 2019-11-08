سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. مكاتب المنظمة العالمية لخريجى الأزهر باندونيسيا تحتفل بالمولد النبوى

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:44 م
صور.. مكاتب المنظمة العالمية لخريجى الأزهر باندونيسيا تحتفل بالمولد النبوى احتفال مكاتب المنظمة العالمية لخريجى الازهر باندونيسيا بالمولد النبوى
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بجاكرتا كافة خريجى الأزهر والعاملين فى المجال الدعوى والخطابة بمختلف المساجد بشتى أنحاء اندونيسيا بأن تكون خطبة الجمعة لليوم الموافق 11 ربيع الأول 1441 بعنوان رحمة للعالمين احتفالا بالمولد النبوى الشريف وتنفيذا لتوجيهات الفرع الرئيسى

وأكدت المنظمة فى بيان اليوم أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات فضيلة الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر رئيس مجلس ادارة وتفعيلا لمبادرة رحمة للعالمين والذى أطلقها فرع المنظمة بإندونيسيا.

وألقى الدكتور مخلص حنفى خطبته بمسجد سوندا كيلابا بالعاصمة جاكرتا حضرها 3000 شخص ، حيث تناول في ما جاء فى السيرة النبوية عن اخلاق ورحمه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكيف كانت اخلاقه مع المسلم وغير المسلم ، وأوصى المصلين باتباع السنة النبوية فى معاملاتنا اليومية والتحلى بالخلق الكريم ونشر سماحة الدين الإسلامى و وسطيته فى شتى مناحى الحياة

 
 
احتفال مكاتب المنظمة العالمية لخريجى الازهر باندونيسيا بالمولد النبوى (1)
 

 

احتفال مكاتب المنظمة العالمية لخريجى الازهر باندونيسيا بالمولد النبوى (2)
 

 

احتفال مكاتب المنظمة العالمية لخريجى الازهر باندونيسيا بالمولد النبوى (3)
 

 

احتفال مكاتب المنظمة العالمية لخريجى الازهر باندونيسيا بالمولد النبوى (4)
 

 

احتفال مكاتب المنظمة العالمية لخريجى الازهر باندونيسيا بالمولد النبوى (5)
 

 

احتفال مكاتب المنظمة العالمية لخريجى الازهر باندونيسيا بالمولد النبوى (6)
 

 

احتفال مكاتب المنظمة العالمية لخريجى الازهر باندونيسيا بالمولد النبوى (7)
 

 

احتفال مكاتب المنظمة العالمية لخريجى الازهر باندونيسيا بالمولد النبوى (8)
 

 

احتفال مكاتب المنظمة العالمية لخريجى الازهر باندونيسيا بالمولد النبوى (9)
احتفال مكاتب المنظمة العالمية لخريجى الازهر باندونيسيا بالمولد النبوى (9)

 


اندونيسيا

جاكرتا

الازهر الشريف

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة