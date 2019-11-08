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صور.. الحل السحرى لمنع الحوادث.. القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:37 ص
صور.. الحل السحرى لمنع الحوادث.. القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات
القليوبية - إبراهيم سالم

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فاجعات كبيرة استيقظت عليها بعض المناطق بالجمهورية تنوعت ما بين سقوط مواطنين أو أطفال داخل بلاعات الصرف الصحي واودت بحياتهم على الفور، وهو ما دفع الجهات التنفيذية إلى العمل على التفكير خارج الصندوق لطرح أفكار من شأنها التقليل والحد من تلك الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين من تلك المخاطر اليومية والمنتشرة بالقري والمدن، نتيجة تعرض بعض أغطية تلك المطابق والبلاعات للسرقة.

وفى هذا السياق طرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، المبادرة على مديري الأفرع الـ 12 على مستوى المحافظة، لتقديم تصاميم تهدف في المقام الأول حماية أرواح المواطنين من تلك المخاطر، لينتهوا إلى تصميم تم تعميمه على مستوى المحافظة لتغطية بلاعات الصرف الصحي، ومثبت بجسم البالوعة نفسه مما يمنع تعرض تلك الأغطية للسرقة والحفاظ على أرواح المواطنين.

في البداية قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه تم طرح المبادرة منتصف الشهر الماضي على مديري الأفرع لتقديم تصاميم من شأنها الحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب عدم إعاقة إجراء عمليات الصيانة لبلاعات الصرف الصحي على مستوى قرى ومدن المحافظة، وبالفعل تقدموا بعدة تصاميم تم الانتهاء إلى أفضلهم، وبدأت التوجيهات للأفرع الـ 12، بسرعة تنفيذها بكل بالوعات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالقري والمدن.

وأضاف "مجاهد" لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحديد اجتماع الأسبوع المقبل لمديرى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، لاستعراض ما تم الانتهاء منه حتي الآن من تلك الأغطية، موضحا أنه تم منحهم فرصة حتى نهاية ديسمبر المقبل وقبل نهاية العام الجاري للانتهاء من تركيب تلك الشبكات بجميع المناطق المخدومة بالصرف الصحي بالقري والمدن.

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن تنفيذ هذا النموذج الجديد ومطور من الأغطية الشبكية يستهدف لحماية الأطفال والمواطنين من السقوط في البلاعات، إلى جانب أن هذا النموذج الجديد للغطاء الشبكي يسمح بإجراء عمليات الصيانة والتطهير الدورية، ومتوفر به شروط الأمان بأحمال تتجاوز 500 كجم لحماية المواطنين والأطفال الصغار، بحيث تكون المسافة 25 سم أسفل البلوعة الأساسي، ومثبت بجسم البلوعة الخرساني والمواد المصنوع منها الغطاء يتم عزلها بمواد لا تتفاعل مع المياه والغازات الناتجة دخل البالوعات.

ورحب "مجاهد"، بأي أفكار ومقترحات من شأنها الارتقاء وتحسين مستوي الخدمة سواء في النواحي الفنية أو الإدارية، مشيرا إلى أنه بدأت أفرع الشركة المنتشرة على مستوى المحافظة في تركيب الغطاء شبكي لبالوعات الصرف الصحي، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بتقديم تلك الخدمات التي تهدف في المقام الأول الحفاظ على صحة المواطنين.

ومن ناحيته قال المهندس إبراهيم الوكيل رئيس فرع جنوب الخانكة، إنه تم تنفيذ هذا الغطاء ليتحمل أوزان أكثر من 500 كجم، ومصنع من مواد تقاوم التأكل والتفاعل مع الغازات وبطريقة تحمي المواطنين من السقوط وفي نفس الوقت تمكن فرق الصيانة والتطهير من تنفيذ اعمالاهم بالسهولة المطلوبة، مشيرا إلى أن مركز ومدينة الخانكة يتطلب تركيب ما يزيد عن 12 ألف غطاء شبكي للبالوعات والمطابق.

وأوضح، أن الأغطية الجديدة تمنع سقوط أي أحجار أو مخلفات ثقيلة مثل مخلفات المذابح والمجازر، وهذا من شأنه التقليل والحد من انسداد مجري مطابق الصرف الصحي والبالوعات والتسهيل على العامين الذين يعانون من انتشار هذه المخلفات بمواسير الصرف الصحي.

 

القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (1)
القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (1)

 

القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (2)
القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (2)

 

القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (3)
القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (3)

 

القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (4)
القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (4)

 

القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (5)
القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (5)

 

القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (6)
القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (6)

 

القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (7)
القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (7)

 

القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (8)
القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (8)

 

القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (9)
القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (9)

 

القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (10)
القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (10)

 

القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (11)
القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (11)

 

القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (12)
القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (12)

 

القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (13)
القليوبية تبدأ تعميم الأغطية للبالوعات (13)

 

 


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