صور.. إنطلاق أولى فاعليات أيام التراث السكندرى فى نسخته العاشرة

الإسكندرية – أسما على بدر

انطلقت اليوم أولى فاعليات أيام التراث السكندرى الذى ينظمه المعهد الثقافى الفرنسى والقنصلية الفرنسية بالإسكندرية ومركز الدراسات السكندرية فى أولى جولاته بمنطقة رأس التين والتى تستمر فاعلياه بدءا من اليوم حتى 15 نوفمبر القادم.

وقال الدكتور إسلام عاصم، منسق البرنامج ، أنه للعام العاشر على التوالى تأتى فاعلية التراث السكندرى ببرامج مميز هذا العام بمشاركة عدد كبير من الأجانب بالإضافة الى فرنسيين لتعريفهم بالأماكن التراثية والسياحية بالإسكندرية .

وتضمن الفاعليات عرض فيلم "إسكندرية الطليان" وورش عمل للأطفال زيادة لمبنى الأسعاف وافتتاح معرض "الميدان الكبير" و"اكشاك بيع جرائد الإسكندرية والقنال" "الصحافة الافريقية" وعرض مسرحى ومحاضرات تثقيفية متنوعة وعرض غنائى وجولات حرة بالعديد من المناطق لتعريف المواطنين بها وبتاريخها.



فاعليات أيام التراث السكندرى



فاعليات أيام التراث السكندرى



فاعليات أيام التراث السكندرى



فاعليات أيام التراث السكندرى