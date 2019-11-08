تضامن الشرقية تكشف تفاصيل تعذيب طفلة بأبوحماد و تقرر صرف معاش لها

الشرقية-إيمان مهنى

أكد محمد كمال الدين الحجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن فريق التدخل السريع للإغاثة بإدارة أبوحماد، توجه للمستشفى المركزى فور وصول بلاغ عن وجود طفلة مصابة بكسر مضاعف فى القدمين واليدين وحرق بالجزء الاسفل من الجسد وكدمات بالظهر والبطن .

و اوضح لـ"اليوم السابع" ، انه تبين أن الطفلة تبلغ من العمر سنة ونصف رضيعة وقام الاب و العم وزوجة العم بالاعتداء عليها فى عدم وجود الام بالمنز، مضيفا انه أوصى بعمل بحث للطفلة وأسرتها المكونة من الام والاخ والاخت و الطفلة لصرف إعانات عاجلة لهم من الهلال الأحمر.

وقام مدير الحالة بادارة ابوحماد الاجتماعية بفتح ملف للطفلة لاستكمال دراسة حالتهم وتقديم الدعم للأسرة بصفة مستمرة تم توفير مبلغ من المال وملابس للأبناء و جارى عمل معاش تكافل وكرامة للأسرة.

كان أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تكليفاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة للإنتقال فوراً للمستشفى لمتابعة حالة الطفلة و الإشراف بنفسه على توفير أوجه الرعاية الطبية و الصحية و العلاجية اللازمة لها.

و انتقل الدكتورهشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة لمستشفي أبوحماد المركزي لمناظرة حالة الطفلة و الإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بحالتها الصحية مشددا على عدم مغادرتها للمستشفى إلا بعد التأكد من تماثلها للشفاء، ناقلا لها تمنيات المحافظ بالشفاء العاجل والعودة للمنزل.