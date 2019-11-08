النقابة العامة للصحافة واﻹعلام تعقد مؤتمرها الثالث بشرم الشيخ

نظمت النقابة العامة للصحافة والطباعة واﻹعلام والثقافة والآثار، مؤتمرها الثالث، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وزارة القوى العاملة، والذى جاء تحت عنوان "دور التربية اﻹعلامية فى مواجهة حروب الجيل الرابع".

وقال مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة واﻹعلام، بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إننا مع الدولة المصرية قلبا وقالبا، ونقف معها ضد أية عدوان.

وتحدث البدوى خلال كلمته فى المؤتمر، عن دور النقابة العامة الممثل فى التوعية والتثقيف، لافتا إلى أن معركة حروب الجيل الرابع ليست بالسلاح والدبابات ولكنها باﻷفكار واﻹلكترونيات.

وحذر البدوى من محاولات التشويه التى تهدف لاسقاط مصر، مشيدا بفيلم الممر الذى عبر عن شجاعة رجال القوات المسلحة فى مواجهة العدوان وصلابتهم فى مواجهة الشر لتحرير أرض سيناء.

ورفض البدوي، كل الثقافات الهدامة ورموزها، داخليا وخارجيا، موجها بنشر العادات والتقاليد القديمة بدء من اﻷسرة للحفاظ على المجتمع، مطالبا مجلس النواب بسرعة إصدار التشريعات اللازمة لحماية مصر والمصريين من حروب الجيل الرابع، مطالبًا مجلس النواب بسرعة إصدار مشروع قانون العمل، لحماية العاملين فى القطاع الخاص، والحفاظ على أطراف اﻹنتاج ودفع عجلة الصناعة للأمام، مؤكدا أننا لن نترك حقوق العمال تضيع، وذلك بتقديم تشريع منظم يحميهم.

وأكد أن العمال قادرون على صنع المعجزات إذا كانوا يدا واحدة، موجها بضرورة تثقيف وتدريب العمال من خلال الدورات التدريبية التى تعمل على زيادة الوعى فى مواجهة حروب الجيل الرابع.

وفى كلمتها حذرت هويدا التابعي، أمينة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالصحافة، من حروب الجيل الرابع خاصة انها بعيدة كل البعد عن الجانب العسكرى ومتعددة اﻷطراف، مؤكدة أنها حروب لها استراتيجيات وأدوات جديدة مثل مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها التى تبث اﻹشاعات الهدامة التى تحدث فوضى فى المجتمع.

وقال سيد نصر نائب رئيس النقابة العامة، وأمين العمال بحزب مستقبل وطن، أن مواقع التواصل الاجتماعى أصابتنا بالقسوة وقلة التواصل الحقيقى على أرض الواقع، لافته إلى أن حروب الجيل الرابع تحولنا إلى ألات، وعلينا مواجهتها من خلال التعامل معها بحذر.