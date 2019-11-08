الشباب والرياضة بالمنيا تنظم المرحلة الثانية لدورة تنمية الوعى بالمحليات

كتب فريق المحافظات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، المرحلة الثانية من دورة تنمية الوعى بالمحليات، وذلك بالتعاون مع المركز المصرى لحقوق المرأة والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا .

حاضر فى الدورة هانى أبو القمصان مدير المركز المصرى لحقوق المرأة ، وسحر صلاح منسق المركز المصرى لحقوق المرأة .

قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة ، إن الندوة تناولت التعريف بالإدارة المحلية واختصاصات المجلس المحلى وتشكيله وشروط الترشيح وأدوات الرقابة بالمجلس المحلي، وتمكين المرأة والشباب .

وأضاف أن المديرية تفتح أبوابها لأى شاب يحمل آى فكر أو مبادرة لخدمة الوطن وتعود بالمصلحة العامة لوطننا الغالى مصر، ودعا الشباب للمشاركة فى أنشطة المديرية من معسكرات وندوات وتدريبات تثقيفية وتدريبات تخدم الشباب فى سوق العمل المحلى والدولى .



المرحلة الثانية من دورة تنمية الوعى بالمحليات



المرحلة الثانية من دورة تنمية الوعى بالمحليات