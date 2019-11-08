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السفيرة الأمريكية ببيروت: الولايات المتحدة ستواصل دعمها للجيش اللبنانى

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:40 م
السفيرة الأمريكية ببيروت: الولايات المتحدة ستواصل دعمها للجيش اللبنانى الجيش اللبنانى
أ.ش.أ

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أكدت السفيرة الأمريكية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في تقديم الدعم إلى القوات المسلحة اللبنانية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، ظهر اليوم الجمعة، للسفيرة الأمريكية، حيث جرى البحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وكانت الولايات المتحدة كانت قد قررت أواخر شهر أكتوبر الماضي تجميد 105 ملايين دولار من المساعدات العسكرية التي تقدمها إلى لبنان، وهو الأمر الذي عقّب عليه في حينه وزير الدفاع اللبناني مؤكدا عدم وجود استهداف لبلاده على خلفية اندلاع الاحتجاجات الشعبية، وأن هذا الأمر له علاقة ببرنامج مساعدات عسكرية أمريكية يشمل لبنان وعدد من الدول الأخرى وقد توقف، وأن بقية برامج المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني مستمرة ومتواصلة.

ويعتمد الجيش اللبناني في الجزء الأكبر من عملية التسلح وتطوير العتاد والمعدات، وبما يقارب نحو 90%، على المساعدات الدولية التي تقدمها الدول الغربية الداعمة والمانحة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا.

من ناحية أخرى، استقبل وزير الخارجية جبران باسيل السفيرين الفرنسي برونو فوشيه والإماراتي الدكتور حمد الشامسي، حيث استعرض معهما الأوضاع العامة في لبنان.

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية - في بيان - أنه قد توافقت وجهات النظر (بين باسيل والسفيرين) على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.


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