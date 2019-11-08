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الجمعة، 08 نوفمبر 2019 05:37 م
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الرئيس الباكستانى يحث المجتمع الدولى على لعب دور لتخفيف معاناة الكشميريين

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:00 م
الرئيس الباكستانى يحث المجتمع الدولى على لعب دور لتخفيف معاناة الكشميريين الرئيس الباكستاني عارف علوى
أ.ش.أ

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حث الرئيس الباكستاني عارف علوى، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي على لعب دور لتخفيف معاناة الكشميريين ورفع حظر التجول والحصار العسكري الذي فرضته الهند في جامو وكشمير منذ الخامس من أغسطس الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، فقد جاءت تصريحات علوي خلال لقائه في مكتبه مع رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال جلاديو جريزيانو، حيث قال علوي إن إجراءات الهند غير القانونية لإلغاء الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير تعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ومن جانبه، قال الجنرال جلاديو جريزيانو إن الاتحاد الأوروبي يدعم حقوق الإنسان في كشمير.

وتصاعدت التوترات بين باكستان والهند بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الذي تمتع به ولاية جامو وكشمير - الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين- وهو الوضع الذي تمتعت به الولاية ذات الأغلبية المسلمة على مدى سبعة عقود.


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باكستان

عارف علوى

الرئيس الباكستانى

كشمير

المجتمع الدولى

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