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الداخلية الموريتانية: لا وجود لأى تنظيم مسلح فى البلاد

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:32 ص
الداخلية الموريتانية: لا وجود لأى تنظيم مسلح فى البلاد الشرطة الموريتانية
أ ش أ

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قالت وزارة الداخلية الموريتانية إنه لا وجود لجماعات مسلحة فى البلاد.
ونفت الداخلية ، فى بيان مساء الخميس، أن تكون الذخيرة التى تمت مصادرتها مؤخرا فى السنغال موجهة لمجموعات مسلحة داخل البلاد.
وأكدت عدم وجود أى تنظيم مسلح على الأراضي الموريتانية بفضل الاستراتيجية الأمنية المتعددة الأبعاد التي تمكنت من بسط الأمن والاستقرار في عموم التراب الوطني. 
ونوهت بالتعاون الأمني المتميز بين الأجهزة الأمنية الموريتانية والسنغالية الذي مكن من توقيف المشتبه فيهم المطلوبين في كلا البلدين.
وأشارت إلى أن كمية الذخيرة المصادرة والبالغة 3900 خرطوشة كانت مستجلبة لصالح أندية الرماية التقليدية الموريتانية ، وأن أن كل الضالعين في العملية تم القبض عليهم وسيحالون إلى العدالة.


موريتانيا

تنظيمات مسلحة

وزارة الداخلية الموريتانية

الشرطة الموريتانية

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