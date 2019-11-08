الأمير تركى بن طلال يكرم 6 آلاف مشارك فى مبادرات عسير

وكالات

أكد الأمير تركى بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير الرئيس التنفيذى لهيئة تطوير المنطقة، أن تكريم وتقدير جهود العاملين المميزين فى أى مجال بشكل يليق بهم أمر واجب على الجميع، وأن كلمة شكراً ليست فقط جزء من الأخلاق بل هى جزء من السعودية الجديدة التى يقودها الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد.

جاء ذلك فى كلمته مساء الخميس خلال حفل تكريم المشاركين فى مبادرات عسير الذى نظمته إمارة المنطقة وهيئة تطوير عسير ومجلس التنمية السياحية فى متنزه "الجرة" جنوب مدينة أبها تحت شعار" يوم التقدير".