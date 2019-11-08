سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمير تركى بن طلال يكرم 6 آلاف مشارك فى مبادرات عسير

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:09 ص
الأمير تركى بن طلال يكرم 6 آلاف مشارك فى مبادرات عسير الأمير تركى بن طلال
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الأمير تركى بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير الرئيس التنفيذى لهيئة تطوير المنطقة، أن تكريم وتقدير جهود العاملين المميزين فى أى مجال بشكل يليق بهم أمر واجب على الجميع، وأن كلمة شكراً ليست فقط جزء من الأخلاق بل هى جزء من السعودية الجديدة التى يقودها الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد.
جاء ذلك فى كلمته مساء الخميس خلال حفل تكريم المشاركين فى مبادرات عسير الذى نظمته إمارة المنطقة وهيئة تطوير عسير ومجلس التنمية السياحية فى متنزه "الجرة" جنوب مدينة أبها تحت شعار" يوم التقدير".

 


السعودية

مبادرة عسير

الأمير تركى بن طلال

منطقة عسير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

تعرف على مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

تعرف على مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

للعمال فى مناطق بعيدة لا تصلها المواصلات.. هذه هى حقوقكم

للعمال فى مناطق بعيدة لا تصلها المواصلات.. هذه هى حقوقكم

الأزهر يوضح حكم الاحتفال بالمولد البنوى الشريف والطريقة الصحيحة لإحيائه

الأزهر يوضح حكم الاحتفال بالمولد البنوى الشريف والطريقة الصحيحة لإحيائه

5 أهداف لـ"الوطنية للإعلام" فى إدارة المؤسسات الإعلامية.. تعرف عليها

5 أهداف لـ"الوطنية للإعلام" فى إدارة المؤسسات الإعلامية.. تعرف عليها

لو المحكمة قررت وقف تنفيذ العقوبة.. متى يمكنها إلغاء القرار؟

لو المحكمة قررت وقف تنفيذ العقوبة.. متى يمكنها إلغاء القرار؟

6 حقوق ومزايا محروم منها المحكوم عليه فى جناية.. تعرف عليها

6 حقوق ومزايا محروم منها المحكوم عليه فى جناية.. تعرف عليها

التأمين الصحى الشامل يكشف طريقة الحجز الإلكترونى للحصول على الخدمة

التأمين الصحى الشامل يكشف طريقة الحجز الإلكترونى للحصول على الخدمة

12 بندًا مُعفى من الضريبة الجمركية بشرط المعاينة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

12 بندًا مُعفى من الضريبة الجمركية بشرط المعاينة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

"التعليم" توجه المدارس بحصر التلاميذ متكررى الغياب المعرضين للتسرب

"التعليم" توجه المدارس بحصر التلاميذ متكررى الغياب المعرضين للتسرب

كيف دعم "حزب أردوغان" عناصر داعش ورفض أى تحقيق برلمانى حول التنظيم الإرهابى؟

كيف دعم "حزب أردوغان" عناصر داعش ورفض أى تحقيق برلمانى حول التنظيم الإرهابى؟

نص عليها قانون الطفل.. تعرف على كيفية قيد المواليد ومن له هذا الحق

نص عليها قانون الطفل.. تعرف على كيفية قيد المواليد ومن له هذا الحق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة