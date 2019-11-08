افتتاح مبهر لتصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، أمم أفريقيا تحت 23.. ثمانى منتخبات مقسمة إلى مجموعتين.. افتتاح مبهر لتصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد.. الجمهور يزين المدرجات بتشجيع مثالى فى لوحة فنية رائعة.. حضور واضح للجاليات الأفريقية.. المنتخب الأولمبى يغلق صفحة مباراة مالى.. ويبحث عن «نقاط» غانا.. نيجيريا تواجه كوت ديفوار فى افتتاح المجموعة الثانية.. وجنوب أفريقيا أمام زامبيا فى لقاء "خارج التوقعات".

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